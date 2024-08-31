Keçiörengücü ile Boluspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Keçiörengücü ile Boluspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü ile Boluspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yaşandı.

31.08.2024 19:24
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Keçiörengücü'nün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Caulker'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada Rcora'nın şutunda defanstan seken topla buluşan Halil Can topu ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada Dembele, Oulare'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.

25. dakikada beyaz noktanın başına geçen Dembele'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Babacar'un şutu ağlara gitti. 1-1

47. dakikada Traore'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Camara'ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Oğuz Kağan Çalışır, Emre Doğu

Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi, Camara (Yılmaz Basravi dk. 81), Halil Can Ayan (Recep Taşbakır dk. 69), Rcora, Dembele (Traore dk. 46), Togui (Görkem Bitin dk. 69)

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Arda Şengül, Süleyman Luş, Arda Yılmaztürk

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Boluspor: Çağlar Akbaba, Oulare, Işık Kaan Arslan, Onur Ulaş, Ali Ülgen, Estrela, Oğuz Kağan Güçtekin, Hakan Bilgiç (Enes Alıç dk. 74), Berk Yıldız (Hüsamettin Yener dk. 74), Avramovski (Jefferson dk. 85), Babacar (Eren Aydın dk. 58)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Eren Aydın, Nas, Burak Asan, Anıl Koç

Teknik Direktör: Fikret Çeliktaş

Goller: Halil Can Ayan (dk. 18) (Keçiörengücü), Babakar (dk. 39) (Boluspor)

Sarı kartlar: Caulker, Erkam Develi (Keçiörengücü), Oulare (Boluspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

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