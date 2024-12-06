Keleş: Galibiyet için geldik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Keleş: Galibiyet için geldik

Kasımpaşa, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Keleş, kazanmak için geldiklerini vurguladı.

06.12.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oyunun ilk bölümlerinde istedikleri dengeyi sağlayamadıklarını belirterek, kazanmak için geldikleri maçtan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu. Keleş, maç öncesinde Trabzonspor'un durumu nedeniyle coşkulu bir oyun beklediklerini belirterek, "İlk bölümde istediğimiz dengeyi sağlayamadık. Daha sonra baskıyı artırdık ve golü bulduk. Pozisyonlara girdik ama pozisyonlar da verdik. Beraberliğin komik ve basit bir penaltıyla geldiğini düşünüyorum. Ardından yediğimiz golle Trabzonspor moral ve motivasyonla üzerimize geldi" dedi.

Galibiyet hedefiyle sahaya çıktıklarını dile getiren Keleş, "Biz buraya kazanmak için gelmiştik. Deplasmanlarda mağlubiyet almıyorduk ve burada da almadık. Trabzonspor sıkıntılı bir süreçten geçiyor ama Şenol Güneş bu sorunların üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Hakan Keleş, Maç Sonucu, Kasımpaşa, Politika, trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Keleş: Galibiyet için geldik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:30 ’Yenidoğan Çetesi’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
22:21 Başkent Şam’a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
19:17 Muhalifler Şam’a doğru adım adım ilerliyor Esad’a 24 saat süre tanıdılar Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
10:00 Anderson Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
09:51 Ölen kadının günlüğü koca şiddetini gözler önüne serdi Ölen kadının günlüğü koca şiddetini gözler önüne serdi
09:51 İşte Türkiye’nin en beğenilen 20 şirketi İşte Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
09:36 En çok altın alan ülkeler belli oldu Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekici En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici
09:34 Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde
09:20 Borsaya büyük değişiklik geliyor Tüm alım satımlarda uygulanabilecek Borsaya büyük değişiklik geliyor! Tüm alım satımlarda uygulanabilecek
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
09:03 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 23:31:56. #1.11#
SON DAKİKA: Keleş: Galibiyet için geldik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.