- Kemal Kılıç: "Aşırı ihtiyacımız olanı aldık ve bir nefes aldık"
ADANA - Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Eyüpspor galibiyetinin ardından, "Çok ihtiyacımız olan 3 puanı böylesine çok güçlü kadrosu olan bir takıma karşı almak ayrıca bir mutluluk" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor evinde Eyüpspor'u 1-0 yendi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, "Uzatmayla birlikte 80 dakikaya yakın 10 kişi oynayarak ligi bütün sezon boyunca forse etmiş, uzak ara şampiyonluğu yakalamış bir takıma karşı bu sonucu almak, bu dirençli oyunu göstermek de çok önemli. Rakip bizi zaman zaman önemli ölçüde baskı altına aldı. Bu anları iyi mücadele ederek geçirdik hem de kontrataklardan çok tehlikeli olduk. Onların gol atakları çok fazla ama bizim gol pozisyonlarının netliği çok çok fazla. Çok ihtiyacımız olan 3 puanı böylesine çok güçlü kadrosu olan bir takıma karşı almak ayrıca bir mutluluk. Aşırı ihtiyacımız olanı aldık ve bir nefes aldık sadece. 2-3 haftadır düzelen belirgin bir oyunumuz var, onun karşılığını aldık diye düşünüyorum" dedi.
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Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
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Trabzon'da bir grup taraftar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından verilen cezalara tepki göstermek için TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Taraftarlar, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.
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Beşiktaş, Eurocup yarı final 3. maçında Fransız ekibi JL Bourg'a 89-63 mağlup olarak seriyi 2-1 kaybederek elendi. Siyah-beyazlılar, ilk maçı da kaybederek turnuvaya veda etti.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor müsabakasının ilk 25 dakikasında sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını belirterek, 'Hak ederek 3 puan aldık' dedi. Kartal ayrıca yönetimin alacağı her türlü karara hazır olduklarını ve Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynayabildiğini gösterdiklerini söyledi.
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