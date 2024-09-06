Kemalpaşa'da Oryantiring Yarışmasında Dereceye Giren Sporculara Ödülleri Verildi

Spor

Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen oryantiring yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından organize edilen yarışların ilk etabı Kemalpaşa Dere Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Sporcular belirtilen güzergahlardaki noktalara ulaşarak final çizgisine kendileri için ön görülen süreden önce ulaşmaya çalıştı.

Yarışların ardından ödül töreni yapıldı.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı yerli ve yabancı birçok yarışmacıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve destek veren tüm kulüplere teşekkür eden Sarı, sporculara da başarılar diledi.

Etkinliğe, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hatice Suna Kocagül, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser İlhan Tatar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özkan Kızılarslan, Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Suray Duran da katıldı.