Kemer Belediyesi'nden sporculara ulaşım desteği sözü - Son Dakika
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Kemer Belediyesi'nden sporculara ulaşım desteği sözü

29.07.2022 15:32
Kemer Belediyesi'nden sporculara ulaşım desteği sözü

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kendisini ziyaret eden Judo Antrenörü Savaş Bat'a sporcuların Antalya'ya antrenmana gidip gelmelerini kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kendisini ziyaret eden Judo Antrenörü Savaş Bat'a sporcuların Antalya'ya antrenmana gidip gelmelerini kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde judo antrenörü olarak görev yapan Savaş Bat, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile buluştu. Judo Antrenörü Bat'a ziyareti sırasında daha önce Kahramanmaraş'ta düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında 66 kiloda Türkiye şampiyonu olan Beyazıt Yıldırım, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Liseler Arası Judo Şampiyonasında 50 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Kadir Talha İspir, 2019 Balkan Judo Şampiyonu Abdulkadir Afşin ve judocu Muhammet Afşin eşlik etti.

Çalıştırdığı sporcuların Göynük Mahallesi'nde yaşadığını aktaran Bat, "Çocuklarımız antrenman yapmak için Göynük'ten Antalya'ya geliyor. Gelip gitmelerinde sıkıntı oluyor. Sporcularımızın yol masraflarını karşılamak için Başkanımız Necati Topaloğlu'ndan destek istedik. Sağ olsun kendisi her türlü desteği vereceğini söyledi. Spora ve sporcuya verdiği katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Elimizden geleni yapacağız"

Başkan Topaloğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kemer Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini söyledi. Geleceğin teminatı olan çocukların her zaman yanında olacaklarına değinen Topaloğlu, "Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Sporcu ahlaklı ve temiz olur. Bize bunlar lazım. Çocuklarımız için her şeyi yapmaya hazırız. Çocuklarımızın Antalya'ya antrenmana gidip gelmelerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Kemer Belediyesi olarak sporcuların yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Milli Judocu Beyazıt Yıldırım'ın, 1-3 Eylül tarihleri arasında Yunanistan'ın Larissa kentinde yapılacak olan Balkan Judo Şampiyonasında 66 kiloda Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi. - ANTALYA

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Kemer, turizmde hareketli günler yaşıyor Kemer, turizmde hareketli günler yaşıyor
Kaynak: İHA

Necati Topaloğlu, Antalya, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kemer Belediyesi'nden sporculara ulaşım desteği sözü - Son Dakika

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