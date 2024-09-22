Kemer Belediyespor U16 Takımı, Kunduspor'u 7-0 ile Geçti - Son Dakika
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Kemer Belediyespor U16 Takımı, Kunduspor'u 7-0 ile Geçti

Kemer Belediyespor U16 Takımı, Kunduspor\'u 7-0 ile Geçti

Kemer Belediyespor U16 Takımı, evinde oynadığı maçta Antalya Kunduspor'u 7-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçta ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Kemer Belediyespor, ikinci yarıda etkili bir oyun sergileyerek farkı açtı.

22.09.2024 14:03  Güncelleme: 14:17
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Kemer Belediyespor U16 Takımı, evinde karşılaştığı Antalya Kunduspor'u 7-0'lık farklı skorla yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı

Kemer Belediyesi İlçe Stadı'nda oynanan maçı, Kemer Belediyespor U16 Kulüp Başkanı Ayhan Süel'de izledi. Fair play çerçevesinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında üstün bir futbol sergileyen ev sahibi takım, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda daha atak bir oyun ortaya koyan Kemer Belediyespor U16, peş peşe bulduğu gollerde karşılaşmadan 7-0'lık skorla galip olarak ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kemer Belediyespor U16 Takımı, Kunduspor'u 7-0 ile Geçti - Son Dakika

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