Kemer Belediyespor U16 Takımı, Kunduspor\'u 7-0 ile Geçti

Kemer Belediyespor U16 Takımı, evinde karşılaştığı Antalya Kunduspor'u 7-0'lık farklı skorla yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı
Kemer Belediyesi İlçe Stadı'nda oynanan maçı, Kemer Belediyespor U16 Kulüp Başkanı Ayhan Süel'de izledi. Fair play çerçevesinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında üstün bir futbol sergileyen ev sahibi takım, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda daha atak bir oyun ortaya koyan Kemer Belediyespor U16, peş peşe bulduğu gollerde karşılaşmadan 7-0'lık skorla galip olarak ayrıldı. - ANTALYA
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