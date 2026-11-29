Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Pendikspor karşısında alınan mağlubiyeti hakemlere bağlamayacaklarını ve bu yenilgiden ders çıkaracaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 3-0 yenildi. Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Pendikspor ve Murat hocayı galibiyetlerin dolayı tebrik ederim. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Başkanımızın bu takıma ve şehre inanılmaz bir emeği var. Futbol hatalar oyunudur. Bugünkü mağlubiyeti sırf hakemlere bağlamayacağız ve dersimizi çıkaracağız. Ama bu kadar da olmaz diyorum. Fazla konuşmak da istemiyorum. Konuşarak da bir şey elde edemeyiz. Herkes zaten pozisyonları kendisine göre yorumlayacak. Biz hiçbir zaman kimseden tolerans istemedik. Ama oyuncularımın hakkı da yenmesin. Emekleri boşa çıkarılmasın. Bugün verilmeyen pozisyonlar, rakip lehine hemen alınan kararlar, küçük nüanslar. Ben takımımla gurur duyuyorum. Başkanımıza da onun sayesinde buralarda olduğumuz için teşekkür ediyorum. Sonuçta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık, üzgünüz. Tekrardan ayağa kalkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Buraya kadar gece otobüs yolculuğu yaparak gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sivasspor ile ligde gelecek hafta oynayacakları karşılaşmaya da değinen Koçak, "Zaten abartılı geniş bir kadroya sahip değiliz. Buradan 3 kırmızı kartımız var. Sakat oyuncularımız var. Haftaya Sivasspor ile maça çıkacağız. İnşallah o maçta da 11 oyuncuyu bulup sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.