Kenan Koçak, Iğdır FK'nın Batman Petrolspor'u 2-1 yendiği maçta rakibini övdü - Son Dakika
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Kenan Koçak, Iğdır FK'nın Batman Petrolspor'u 2-1 yendiği maçta rakibini övdü

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Kenan Koçak, Iğdır FK\'nın Batman Petrolspor\'u 2-1 yendiği maçta rakibini övdü
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1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, rakibin 10 kişi kalmasına rağmen kaliteli olduğunu ve galibiyetin kolay olmadığını söyleyip takımını tebrik etti, Ankara Keçiörengücü maçına odaklanacaklarını belirtti.

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Batman Petrolspor müsabakasının ardından, "Batman Petrolspor'a karşı galip gelmek çok kolay bir şey değil. Çok kaliteli bir takım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, sahasında ağırladığı Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Takımımı yürekten kutluyorum. İlk yarı müthiş bir oyun sergiledik. Rakibimiz kırmızı kart gördü. Bu bazen avantaj gibi gözükse bile eğer bu sayısal üstünlüğü iyi kanalize etmezseniz dezavantaja dönüşür. Fakat biz takım olarak ciddiyetimizi koruduk. Batman Petrolspor'a karşı galip gelmek çok kolay bir şey değil. Çok kaliteli bir takım. 10 kişi kalmasına rağmen çok kaliteli bir takım. O yüzden takımımı yürekten tebrik. Yarından itibaren tamamen odaklanmamız gereken Ankara Keçiörengücü maçı olacak. Ondan sonra yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kenan Koçak, Iğdır FK'nın Batman Petrolspor'u 2-1 yendiği maçta rakibini övdü - Son Dakika
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