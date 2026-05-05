Kenan Şebin Tekrar Başkan

Türkiye Curling Federasyonu'nun kurucu başkanı olan Prof. Dr. Kenan Şebin, Ankara'da düzenlenen 4. Olağan Genel Kurulu ve 3. Mali Genel Kurulu'nda bir kez daha delegelerden güvenoyu aldı.

İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Prof. Dr. Kenan Şebin, delegelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Toplam 227 delegenin oy kullandığı genel kurulda Başkan Şebin 132 oy alırken, diğer aday Murat Akın 87 oy alabildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından delegelere teşekkür eden Prof. Dr. Kenan Şebin, yeni dönemde Türk curling sporunu daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - ERZURUM