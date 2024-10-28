Kenan Yıldız, İtalya Derbisi'nde Parladı - Son Dakika
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Kenan Yıldız, İtalya Derbisi'nde Parladı

Inter ile Juventus arasındaki maçta Kenan Yıldız, 2 golle skoru 4-4 yaptı ve en iyi oyuncu seçildi.

28.10.2024 15:17
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Inter ile Juventus'un 4-4 berabere kaldığı maçta, attığı 2 golle siyah-beyazlıları mağlup olmaktan kurtaran milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan spor basını tarafından müsabakanın en iyisi seçildi.

Tuttosport gazetesi, Kenan Yıldız'ın büyük boy fotoğrafını ilk sayfasına basarak, İtalyanca'da "Anneciğim Türkler geliyor (Mamma li Turchi)" deyişine atfen "Anneciğim o Türk" manşetini attı.

Gazetenin maç haberinde, Yıldız'ın olağanüstü 2 gol attığı belirtilerek, milli futbolcunun kendisine yönelik eleştirilere sahada topunu konuşturarak yanıt verdiği ifade edildi.

Gazetenin müsabakaya ilişkin oyuncu değerlendirmesinde de Yıldız, 8 puanla karşılaşmanın en iyisi seçildi.

Tuttosport'un haberinde, Kenan Yıldız'ın Serie A tarihinde Inter ile Juventus arasında oynanan bir maçta birden fazla gol atan en genç oyuncu olduğu da kaydedildi.

La Gazzetta dello Sport da "İtalya Derbisi" olarak anılan ve gol düellosuna sahne olan büyük maçta, Juventus'un Türk milli oyuncu Kenan Yıldız sayesinde müsabakayı 4-2'den 4-4'e getirdiğini belirtti.

Gazetedeki maç değerlendirmesinde Juventus'ta 8 puanla maçın en iyisi seçilen Kenan Yıldız için "San Siro'da sahaya girişiyle ve attığı 2 golle kelimenin tam manasıyla maçı tersine döndürdü." yorumu yapıldı.

Gazetenin başka haberinde, Yıldız'ın San Siro'daki müsabakada attığı 2 golle takımının "kahramanı"na dönüştüğü ifade edildi.

Bir diğer haberde de siyah-beyazlıların geriden gelerek 1 puan aldığı dünkü maçla şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdüğü ancak 18 puanla 2. sıradaki Inter ile 17 puanla 3. sıradaki Juventus'un 4-4'lük beraberliğinin en çok, ligde 9 hafta sonunda 22 puanla lider olan Napoli'ye yaradığı belirtildi.

Corriere dello Sport gazetesi de Inter-Juventus karşılaşmasını, maça damgasını vuran milli futbolcu Kenan Yıldız'ın büyük boy fotoğrafıyla ilk sayfadan duyurdu.

Gazetede, dünkü Inter-Juventus'un klasik bir "İtalya derbisi" olmadığı, skoru ve savunmada yapılan hatalar itibarıyla "çılgın" bir maç olduğu belirtilerek, Juventus'un maça 10 numarası Yıldız'dan destek alarak dengeyi getirdiği ifade edildi.

Corriere dello Sport da Kenan Yıldız'ın dün akşamki performansına 8 puan vererek, maçın en iyisi seçti.

Gazetede, Kenan Yıldız'ın maç sonunda Serie A'da şampiyonluğa inandıklarını söylediği demece de yer verildi.

Kaynak: AA

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