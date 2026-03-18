Kenan Yıldız: Juventus'ta Kendimi Güvende Hissediyorum

18.03.2026 13:51
Juventuslu Kenan Yıldız, Bayern Münih'teki eksik güveni Juventus'ta bulduğunu ifade etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, siyah-beyazlı ekipte kendisine güvenildiğini ve burada mutlu olduğunu belirterek, eski takımı Bayern Münih'te ise bunun hep eksik kaldığını söyledi.

Kenan Yıldız, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a geniş bir röportaj verdi.

Kulübü Juventus ile sözleşmesini 2030'a kadar uzattığı hatırlatılan 20 yaşındaki futbolcu, "Ben hiçbir zaman para için oynamadım, daha iyi olmak için oynuyorum. Paranın bir sonuç olduğunu düşündüm. Bu kısımla daha çok ailem ilgileniyor. Aileme Juventus'ta iyi olduğumu söyledim. 4 yıldır buradayım ve burası bana büyük güven gösterdi, bu Bayern'de (Münih) eksik olan bir şeydi." dedi.

"Bayern'de çok sorun yaşadım"

Milli futbolcu, Bayern Münih'ten ayrılma sebebinin para olmadığını vurgulayarak, "Bayern'de çok sorun yaşadım. 11 yıl orada kaldım ve asla güvenlerini hissetmedim. Her zaman benden daha iyi biri vardı. Ayrılmak kolay oldu ve doğal olandı." diye konuştu.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin kendisini sürekli övdüğü hatırlatılan Kenan Yıldız, Spalletti'nin büyük bir teknik adam ve özel bir insan olduğunu söyledi.

"Yeteneklerimin farkında olan tek kişi ben değildim"

Juventus'u iki dönem çalıştıran eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin sorulması üzerine Kenan Yıldız, "Hayatımın bu şekilde başlamasında ona çok şey borçluyum. Beni milli takıma çağıran (Vincenzo) Montella'ya da minnettarım." yorumunu yaptı.

Neden Türk Milli Takımı'nı seçtiği sorusuna da Kenan, "Çünkü Almanya'da benim iyi bir oyuncu olduğumu düşünmüyorlardı, hep başkasını çağırıyorlardı. Yeteneklerimin farkında olan tek kişi ben değildim." yanıtını verdi.

Türkiye'de kendisine nasıl yaklaşıldığı ve özel muamele olup olmadığı sorusuna da milli oyuncu, "Basın şimdilerde beni iyi görüyor. Bizde her şey sonuçlara bağlı. Avrupa Şampiyonası'nda bir konu yüzünden bazı sorunlar yaşadım. Saçımı düzeltirken, 2 saniyeliğine kameraya bakarken yakalandım aslında bir böceği uzaklaştırmaya çalışıyordum. Oyun oynamaktan çok görünüşümle ilgilendiğimi söylediler. Ama o konu orada bitti." ifadelerini kullandı.

"Daha yolun başındayım"

Kenan Yıldız, sol tarafta başlamayı ve sahaya soldan girmeyi sevdiğini söyledi.

Juventus'un efsane ismi Alessandro Del Piero ile kıyaslanmayı çok tasvip etmediğini belirten milli futbolcu, şunları kaydetti:

"Bu tip bir kıyaslamayı çok sevmiyorum çünkü ben daha yolun başındayım, o ise dünya çapında bir efsane. Juventus'un ve futbol tarihinin bir parçası. Kendi hikayemi yazmak, kendi izimi bırakmak istiyorum. Aynı şekilde; Arda Güler, Semih (Kılıçsoy), (Can) Uzun gibi çok yetenekli genç oyunculardan kurulu milli takımda da."

Kenan Yıldız, "kardeşim" olarak tanımladığı milli futbolcu Can Uzun'la birlikte büyüdüklerini ve birlikte milli takımda oynadıklarını, birbirleriyle sürekli konuştuklarını aktardı.

Kaynak: AA

Futbol, Roma, Spor, Son Dakika

