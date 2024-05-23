Premier Lig'de bahis skandalları devam ediyor. İngiltere Futbol Federasyonu, bahis amacıyla kasıtlı şekilde kart gördüğü iddia edilen West Ham'ın Brezilyalı futbolculcusu Lucas Paqueta hakkında soruşturma başlattı.
Paqueta'nın kendi kulübü West Ham'ın 4 maçta kazanacağına dair bahis yaptığı yönünde de soruşturma başlatıldı. Bu maçlar; Leicester City, Aston Villa, Leeds United ve Bournemouth maçları oldu.
Lucas Paqueta konu hakkında açıklamasında; "Suçlamaları tümüyle reddediyorum. Adımı temize çıkarmak için mücadele edeceğim. Devam eden süreç nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağım." dedi.
Son Dakika › Spor › Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması - Son Dakika
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