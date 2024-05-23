Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig\'in yıldızına bahis soruşturması

Spor

Neden "Bir tanem" dediğini söyleyince Mahkeme başkanı devreye girdi

İstanbul Üsküdar\'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var

Premier Lig'de bahis skandalları devam ediyor. İngiltere Futbol Federasyonu, bahis amacıyla kasıtlı şekilde kart gördüğü iddia edilen West Ham'ın Brezilyalı futbolculcusu Lucas Paqueta hakkında soruşturma başlattı.

4 MAÇTA KENDİ TAKIMINA OYNAMIŞ

Paqueta'nın kendi kulübü West Ham'ın 4 maçta kazanacağına dair bahis yaptığı yönünde de soruşturma başlatıldı. Bu maçlar; Leicester City, Aston Villa, Leeds United ve Bournemouth maçları oldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Lucas Paqueta konu hakkında açıklamasında; "Suçlamaları tümüyle reddediyorum. Adımı temize çıkarmak için mücadele edeceğim. Devam eden süreç nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağım." dedi.