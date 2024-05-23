Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması - Son Dakika
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Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması

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İngiltere Futbol Federasyonu, kasıtlı şekilde kart gördüğü iddia edilen West Ham United'ın yıldız oyuncusu Lucas Paqueta hakkında takımının 4 maçta kazanacağına dair bahis yaptığı gerekçesiyle de soruşturma başlattı. 26 yaşındaki futbolcu ise suçlamaları reddederek, "Adımı temize çıkarmak için mücadele edeceğim. Devam eden süreç nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

23.05.2024 20:01
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Premier Lig'de bahis skandalları devam ediyor. İngiltere Futbol Federasyonu, bahis amacıyla kasıtlı şekilde kart gördüğü iddia edilen West Ham'ın Brezilyalı futbolculcusu Lucas Paqueta hakkında soruşturma başlattı.

4 MAÇTA KENDİ TAKIMINA OYNAMIŞ

Paqueta'nın kendi kulübü West Ham'ın 4 maçta kazanacağına dair bahis yaptığı yönünde de soruşturma başlatıldı. Bu maçlar; Leicester City, Aston Villa, Leeds United ve Bournemouth maçları oldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Lucas Paqueta konu hakkında açıklamasında; "Suçlamaları tümüyle reddediyorum. Adımı temize çıkarmak için mücadele edeceğim. Devam eden süreç nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağım." dedi.

Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig\'in yıldızına bahis soruşturması

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Son Dakika Spor Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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