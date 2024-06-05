Kenyalı Atlet Rhonex Kipruto 6 Yıl Men Cezası Aldı - Son Dakika
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Kenyalı Atlet Rhonex Kipruto 6 Yıl Men Cezası Aldı

Kenyalı Atlet Rhonex Kipruto 6 Yıl Men Cezası Aldı

Kenyalı atlet Rhonex Kipruto, doping yaptığı gerekçesiyle 6 yıl men cezası aldı. Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kipruto'nun biyolojik pasaportunda sapmalar tespit edildi ve 11 Mayıs 2023'ten itibaren 6 yıl boyunca atletizm faaliyetlerine katılamayacak. Ayrıca, 2 Eylül 2018'den 11 Mayıs 2023'e kadar aldığı dereceler silindi ve Kipruto'nun 2020 Valencia 10K Yarışı'nda kırdığı dünya rekoru ile 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalya diskalifiye edildi.

05.06.2024 22:03
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Erkekler 10 kilometre yol koşusu dünya rekorunun sahibi Kenyalı atlet Rhonex Kipruto, doping yaptığı gerekçesiyle 6 yıl men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, biyolojik pasaportunda sapmalar tespit edilen Kipruto, 11 Mayıs 2023'ten itibaren 6 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

Ayrıca 24 yaşındaki sporcunun 2 Eylül 2018'den 11 Mayıs 2023'e kadar aldığı dereceler silindi. Kipruto böylece dünya rekoru kırdığı 2020 Valencia 10K Yarışı ve 10 bin metrede bronz madalya kazandığı 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kenyalı Atlet Rhonex Kipruto 6 Yıl Men Cezası Aldı - Son Dakika

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