Kenyalı rekortmen atlet Keitany kariyerini noktaladı

Yalnızca kadınların katıldığı maraton yarışlarında tarihin en iyi derecesine sahip Kenyalı Mary Keitany, atletizmi bıraktı.

New York Maratonu'nu 4 (2014, 2015, 2016, 2018), Londra Maratonu'nu ise 3 kez (2011, 2012, 2017) kazanan 39 yaşındaki sporcu, sırtındaki sakatlık yüzünden profesyonel kariyerini sonlandırmak zorunda kaldığını açıkladı.

Pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2019'da başlayan sakatlığının tedavisi için Avrupa'ya gidemeyen Keitany, açıklamasında "Sağlığıma kavuştuğumu düşünüp ağır antrenmanlara başladığım her seferinde sakatlığım nüksetti. Bu yüzden çok sevdiğim spora 'elveda' demenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

2009 Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Keitany, 2017 Londra Maratonu'ndaki 2 saat 17 dakika 1 saniyelik derecesiyle sadece kadın sporcuların start aldığı maraton yarışlarının dünya rekorunu elinde tutuyor.

Kadınlarda maraton dünya rekorunun (2.14.04) sahibi Brigid Kosgei, dereceyi, karışık start verilen 2019 Chicago Maratonu'nda yapmıştı. Erkeklerin de yer aldığı yarışlar, daha yüksek tempoda koşuluyor.