Kepez Belediyesi Drag Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Spor

Kepez Belediyesi Drag Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Kepez Belediyesi Drag Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)'nun 2024 yarış takviminde yer alan Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışları, Kepez Belediyesi'nin Drag Pisti'nde gerçekleştirildi. Hız tutkunlarını buluşturan yarışlarda dereceye giren sporcular 2 gün süren mücadelenin ardından ödüllerini aldı.

29.07.2024 11:54  Güncelleme: 11:57
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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)'nun 2024 yarış takviminde yer alan Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışları, hafta sonu Kepez Belediyesi'nin Drag Pistinde gerçekleştirildi. Hız tutkunlarını buluşturan yarışlarda dereceye giren sporcular 2 gün süren mücadelenin ardından ödüllerini aldı.

Kepez Belediyesi, hafta sonu heyecanlı drag yarışlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)'nun 2024 yarış takviminde yer alan Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışları, Kepez Belediyesi'nin Drag Pisti'nde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Cumartesi günü antrenman ve ısınma turları ile başlayan Motodrag Şampiyonası, dün yerini heyecanlı yarışlara bıraktı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün startını verdiği yarışlar, 58 sporcunun katılımıyla gün boyu devam etti. Yarışlar, süper street, pro street, street 2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300, standart 300 ve kadınlar sınıfı olmak üzere 10 ayrı kategoride yapıldı. Sporcular birincilik kupası için kıyasıya mücadele etti. Tribünleri dolduran seyirciler, adrenalin yükselten yarışları büyük bir heyecanla izledi.

Birincilik kupası için yarıştılar

Geleceğin minik sporcuları da her türlü güvenlik önlemlerinin alındığı bir ortamda büyüklerinin kontrolünde minik motorları ile sürüş deneyimi yaşadı. Günün sonunda Kadınlarda; Naciye Ölçer, Pro 200'de Emirhan Demirci, Pro 300 Nurallah Deniz, Street 750 İbrahim Özgül, Street 600 Mehmet Karakuş, Pro Street Muhammed Kamil Kırbaş, Standart 1 Hasan Ceylan, Standart 2 Mustafa Acar, Street 2 İbrahim Nişli, Süper Street Muhammed Kamil Kırbaş birincilik kupasını kazanan sporcular oldu. Kepez Belediyesi, her türlü olumsuzluğa ve kazaya karşı gerekli önlemleri alarak, yarışları düzenledi. Kepez Sağlık Merkezi'nin ambulans ve sağlık ekiplerinin yanı sıra, ayrıca itfaiye ekipleri de herhangi bir duruma karşı pist alanında hazır bekledi. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı, kazalara karşı güvenli sürüş için pistte farkındalık sağlamak amacıyla "Kask Kullan, Hayata Bağlan. Kaskımla Güvendeyim" pankartı ile sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez Belediyesi Drag Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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