 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Play-off Biletini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Play-off Biletini Aldı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, son maçını berabere tamamlayarak yenilgisiz bir şekilde ligi tamamladı ve 1. Lig için play-off bileti aldı. Takım antrenörü Sertan Sarpaş, takımı 1. Lig'de görmek istediğini belirtti.

Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Play-off Biletini Aldı
22.01.2024 - 11:45,
Abone Ol

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, son maçını da yenilgisiz kazanmasıyla 1. Lig için play-off bileti aldı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Konya'nın Hoca Ahmet Yasevi takımı ile yaptığı maçı 33-33 berabere kalarak ligi yenilgisiz tamamladı. Böylelikle 15 Mart'ta başlayacak 1. Lig öncesi oynanacak play-off karşılaşmalarına katılma hakkı kazanan Kepez'in kızları, 4'lü gruplarından birinci çıkmaları halinde 1. Lig'e yükselecek. Oyuncularından 2'sini de milli kampa gönderen takım antrenörü Sertan Sarpaş, "İlk kez katıldığımız 2. Lig'de grubumuzu birinci bitirdik. Takımımızı 1. Lig'de görmek istiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kepez Belediyesi, Kepez, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Play-off Biletini Aldı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:41:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Play-off Biletini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement