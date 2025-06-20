Kepez Belediyesi'nden Yaz Okulu Duyurusu

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmek isteyen çocuklar için tam gün yaz okulu düzenliyor. Başkan Mesut Kocagöz, tüm çocukları bu renkli ve öğretici yaz okuluna katılmaya davet etti.

Kepez Belediyesi, 7-12 yaş grubundaki çocukları yaz okuluna davet ediyor. Belediye Spor Kulübü koordinesinde düzenlenecek yaz okulu, iki dönem halinde gerçekleştirilecek. İlk dönem kayıtları, 27 Haziran'da sona erecek. İkinci dönem kayıtları ise 30 Haziran'da başlayacak ve 26 Temmuz'da tamamlanacak. Kayıtlar, Kepez Belediyesi Spor Kompleksi'nde yapılacak. Program kapsamında çocuklar; yüzme, voleybol, taekwondo, futbol, basketbol, tenis ve satranç gibi spor dallarının yanı sıra, İngilizce, eğitsel oyunlar, kitap okuma, drama, halk oyunları, çocuk tiyatrosu, gezi etkinlikleri ve geleneksel çocuk oyunlarıyla dolu dolu bir yaz geçirecekler. Yaz okuluna başvurmak isteyenler, 0242 326 62 23 numaralı telefondan hattından gerekli bilgilere ulaşabilecek.

"Çocuklarımız bu kentin geleceği"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ya okuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karnelerini alan çocuklarımızın yaz tatilini sadece dinlenerek değil, aynı zamanda eğlenerek, öğrenerek ve gelişerek geçirmelerini istiyoruz" dedi. Tüm çocukları verimli bir yaz tatili geçirmeleri için Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yaz okuluna davet eden Başkan Kocagöz, "Çocuklarımız sadece ailelerinin değil, aynı zamanda bizlerin, bu kentin ve ülkemizin de geleceği. Onlara güzel bir yaz armağan etmek istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA