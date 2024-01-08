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Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 2. Lig hedefiyle kadın voleybol takımı kurdu - Son Dakika
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Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 2. Lig hedefiyle kadın voleybol takımı kurdu

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, kadınlarda basketbol, su topu, ragbi ve hentbol branşlarında olduğu gibi voleybolda da 2. Lig düzeyinde bir takım kurarak lig alışkanlığını devam ettirmeyi hedefliyor. Başkan Hakan Çatal, sporcuların disiplinli çalışarak başarıya ulaşacaklarına inandığını belirtti ve kulübün altyapısında yetişen oyuncularla güçlenmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 2. Lig hedefiyle kadın voleybol takımı kurdu
08.01.2024 - 12:57,  Güncelleme: 13:23
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2. Lig hedefiyle kadın voleybol takımı kuran Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Çatal, sporcularından lig alışkanlığını devam ettirmelerini istedi.

Kadınlarda basketbol, su topu, ragbi ve hentbol branşlarında 2. Lig düzeyi takımları olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, voleybolda da bu seviyede olmak amacıyla yeni bir takım kurdu. Turgut Özal Spor Salonu'nda ilk antrenmanına çıkan takım, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Lig'de oynayacak. Grubunu başarıyla tamamlaması halinde play-off'lara kalmayı hedefleyen Kepez'in file sultanları, geçen sezon olduğu gibi yeniden 2'inci Lig'e yükselecek.

"Oyuncu çıkartıyoruz"

Teknik kadro ile birlikte voleybolcu toplantısına katılan kulüp başkanı Hakan Çatal, kulübünün voleyboldaki 2'inci Lig'de yer alma alışkanlığının devam ettirilmesini istedi. Sporcuların disiplinli, özverili şekilde çalışarak kazanma arzusuyla harekete geçeceğine inandığını belirten Çatal, "Biz yukarı çıkınca alttan gelen çocuklara alan boşaltmış olalım. Altyapımızda 500'e yakın bayan voleybolcu oynuyor. Daha da güçlenelim. Antalyaspor başta olmak üzere voleybolda birçok kulübe sporcu verdik. Sadece oyuncu çıkartmaya çalışan kulüp biz varız" diye konuştu.

Voleybolu sadece kadınlarda yaptıklarını hatırlatan Çatal, kulübünün bayan sporlarına daha fazla önem verdiğini vurguladı. Kadınların toplumları şekillendirdiğinin altını çizen Çatal, "Şimdi olmasa da gelecekte Türkiye toplumumuzu sizler şekillendireceksiniz. Sizin olduğunuz her yerde nezaket de var" dedi. Konuşmaların ardından sporculara baklava ikram edildi. Günün anlamını gösteren fotoğraf çektiren takım, ardından tam kadro antrenman yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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