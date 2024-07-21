Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı KKTC'de hazırlık maçları yaptı - Son Dakika
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Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı KKTC'de hazırlık maçları yaptı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı KKTC\'de hazırlık maçları yaptı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı, Süper Lig hedefine ulaşmak için KKTC'de kendilerinden yaşça büyük takımlar ile 1. Lig provası yaptı. 4 hazırlık maçı sonucunda dostluk bağları kuruldu.

21.07.2024 10:48  Güncelleme: 10:50
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Süper Lig hedefindeki Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı, davetli olarak gittikleri KKTC'de kendilerinden yaşça büyük takımlar ile 1. Lig provası yaptı.

Süper Lig hedeflerindeki son engel olan 1. Lig'de ilk kez oynayacak olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı, KKTC'de kendilerinden yaşça büyük takımlar ile 4 hazırlık maçı yaptı. Geçen sezon 2. Lig şampiyonu olarak yeni sezonda 1. Lig'de yer alacak olan Kepez ekibi, Girne'nin Dikmen Belediyesi davetlisi olarak hazırlık maçları yapmaya ve dostluk bağları kurmaya gitti.

Ablalarıyla 4 maç

Dikmen Gençlik ve Spor Kulübü'nün oyuncularının gelişimi amacıyla düzenlenen kamp süresince, DİGEM U18, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Kulübü'nün de U18 ile birer maç, KKTC Milli Takımı ile de iki maç yapıldı. 1. Lig'de oynamalarına rağmen U15 kategorisinde olan Kepez temsilcisi, aralarında 27 yaşında oyuncuların yer aldığı milli takım ile ilk maçı kazandı, başa baş geçen ikinci maçı kaybetti.

Dostluk kurdular

Kosova'ya özel bir turnuvaya gidecek olan KKTC Kadın Hentbol Takımı, son hazırlık maçını Kepezlilere karşı yapmış oldu. Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu'ndan itibaren seçip yetiştirdiği oyuncularıyla adım adım ilerleyen Antrenör Sertan Sarpaş, son karşılaşmanın ardından seminer vermesi ve tecrübelerini aktarması için tekrar davet edildi. Kıbrıslıların yaşça küçük olan takımın başarısını takdir ettiğini belirten Sarpaş, dostluk bağlarını geliştirmek istediklerini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı KKTC'de hazırlık maçları yaptı - Son Dakika
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