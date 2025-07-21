Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları Büyük İlgi Görüyor

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları, çocukların ve gençlerin yoğun ilgisiyle başladı. 6-16 yaş arası 1660 öğrencinin kayıt yaptırdığı spor okulları, Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.

Kepez Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları büyük ilgi görüyor. 6 -16 yaş arası bin 660 öğrencinin kaydını yaptırdığı Yaz Spor Okulunda, tekvando, basketbol, voleybol, futbol, tenis, jimnastik, güreş ve satranç olmak üzere 8 farklı branşta alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Çocuklar hem fiziksel hem zihinsel gelişimlerini destekleyici aktivitelerle buluşuyor. Her yaş grubuna uygun şekilde planlanan antrenman programları ile çocuklara hem eğlenme hem öğrenme imkanı sunuluyor. Tekvando ve güreş branşlarında çocuklar disiplin ve öz güven kazanırken, basketbol, voleybol ve futbol gibi takım sporlarıyla iş birliği ve paylaşım duyguları gelişiyor. Tenis ve cimnastik ile bedensel koordinasyon ve denge yetenekleri destekleniyor. Satranç branşı ise, stratejik düşünme, dikkat ve zihinsel gelişimi ön plana çıkarıyor. Bu kapsamlı eğitim modelinde öğrenciler, sadece fiziksel değil, sosyal, zihinsel ve duygusal anlamda da gelişim fırsatı yakalıyor.

"Spora yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır"

Sporun çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Spor, çocuklarımızın fiziksel sağlığını koruduğu kadar onların karakter gelişiminde, sosyal iletişimlerinde ve disiplin kazanmalarında da büyük rol oynar. Kepez'de her çocuğumuzun bir spor branşıyla tanışmasını ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Bu yüzden spor yatırımlarını artırmaya ve yaz okullarımızı daha kapsamlı hale getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Kocagöz, çocukların sporla iç içe bir yaşam tarzı benimsemeleri, kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. - ANTALYA