Kepez Belediyespor, Antalya Şampiyonu Olup Türkiye Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika
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Kepez Belediyespor, Antalya Şampiyonu Olup Türkiye Şampiyonası'na Katılacak

Kepez Belediyespor, Antalya Şampiyonu Olup Türkiye Şampiyonası\'na Katılacak

Kepez Belediyespor Kulübü, Kadın ve Erkek Ragbi Takımları ile Antalya şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Antrenörler, turnuvanın gelecekteki başarılar için önemli bir hazırlık olduğunu belirtti.

15.01.2025 12:10  Güncelleme: 12:12
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Kepez Belediyespor Kulübü Kadın ve Erkek Ragbi Takımları, Antalya şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Tamamı Kepez Belediyespor Kulübü'nün lisanslı oyuncuları olan Antalya Spor Lisesi Kız ve Erkek Ragbi Takımları, Antalya birincisi oldu. Kepez'in U18 kadın ve erkek takımları, Antalya Şampiyonası'nda rakiplerine şans tanımadı. Muğla'da 24- 28 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası birinci etabında Antalya'yı temsil edecek olan Kepezliler, büyük mutluluk yaşadı. Liselerarası turnuvanın kendileri için Türkiye ölçekli şampiyona provası niteliği taşıdığını belirten kurucu Antrenör Yasir Akbaş, "Takımlarımızın alt seviyesinde maçlardı ama bu sayede eksikliklerimizi görme fırsatı oldu. Bu yıl hedefimiz okul turnuvalarında ve lig seviyesinde birçok kupayı kulübümüz müzesine getirmek. Bizleri destekleyen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e sonsuz teşekkürler" dedi.

Erkek U18 takımı antrenörü Meryem Şavk ise, Fair-play çerçevesinde güzel bir müsabaka geçirdiklerini, çalışmaların meyvelerini alıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez Belediyespor, Antalya Şampiyonu Olup Türkiye Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika

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