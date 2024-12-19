Kepez Belediyespor U18 Basketbol Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Kepez Belediyespor U18 Basketbol Takımı Yarı Finale Yükseldi

Kepez Belediyespor U18 Basketbol Takımı Yarı Finale Yükseldi

Kepez Belediyespor U18 Erkek Basketbol Takımı, çeyrek finalde Kırmızı Çizgi Spor Kulübü'nü 64-38 yenerek yarı finale adım attı. Antrenör Şevket Çınar, takımın iyi bir savunma ile galibiyeti elde ettiğini vurguladı.

19.12.2024 10:51  Güncelleme: 10:53
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Kepez Belediyespor U18 Basketbol Takımı çeyrek finalde karşılaştığı Kırmızı Çizgi Spor Kulübü'nü 64-38 skorla yenerek yarı finale yükseldi.

Kepez Belediyespor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı, Antalya Şampiyonası çeyrek finalinde Antalya Spor Salonu'nda karşılaştığı Kırmızı Çizgi Spor Kulübü'nü 64-38 skorla yendi. Müsabakada savunmada rakibini durdurarak sonuca giden Kepez ekibi bu sonuçla yarı finale çıktı.

"İyi savunma kazandırdı"

Rakiplerini iyi analiz ederek konsantre bir şekilde mücadeleye hazırlandıklarını belirten Kepez Belediyespor U18 Basketbol Takımı Antrenörü Şevket Çınar, zorlu rakiplerine karşı kolay bir galibiyet aldıklarını söyledi. Takım halinde iyi mücadele ettiklerini söyleyen Çınar, 5 Ocak'taki yarı final maçına da aynı konsantrasyon ile hazırlanacaklarını belirterek, "Türkiye Şampiyonası hedefimizdeki engelleri tek tek çalışarak geçmeye çalışacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez Belediyespor U18 Basketbol Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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