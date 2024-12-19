Kepez Belediyespor U18 Basketbol Takımı Yarı Finale Yükseldi

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Kepez Belediyespor U18 Basketbol Takımı çeyrek finalde karşılaştığı Kırmızı Çizgi Spor Kulübü'nü 64-38 skorla yenerek yarı finale yükseldi.

Kepez Belediyespor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı, Antalya Şampiyonası çeyrek finalinde Antalya Spor Salonu'nda karşılaştığı Kırmızı Çizgi Spor Kulübü'nü 64-38 skorla yendi. Müsabakada savunmada rakibini durdurarak sonuca giden Kepez ekibi bu sonuçla yarı finale çıktı.

"İyi savunma kazandırdı"

Rakiplerini iyi analiz ederek konsantre bir şekilde mücadeleye hazırlandıklarını belirten Kepez Belediyespor U18 Basketbol Takımı Antrenörü Şevket Çınar, zorlu rakiplerine karşı kolay bir galibiyet aldıklarını söyledi. Takım halinde iyi mücadele ettiklerini söyleyen Çınar, 5 Ocak'taki yarı final maçına da aynı konsantrasyon ile hazırlanacaklarını belirterek, "Türkiye Şampiyonası hedefimizdeki engelleri tek tek çalışarak geçmeye çalışacağız" dedi. - ANTALYA