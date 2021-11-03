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Kepez'de ev hanımları tekvando eğitimi alıyor - Son Dakika

Kepez'de ev hanımları tekvando eğitimi alıyor

03.11.2021 10:51
Kepez'de ev hanımları tekvando eğitimi alıyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, ev hanımlarına yönelik ücretsiz tekvando kursu düzenledi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, ev hanımlarına yönelik ücretsiz tekvando kursu düzenledi. Kepezli kadınların spor yapması, sosyalleşmesi ve kendilerini savunabilmeleri için Kepez Belediyesi Spor Kulübü, ücretsiz olarak ev hanımlarına yönelik tekvando kursu açtı. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki çalışmalar kapsamında Tekvando Antrenörü Derya Uyankaya, bu projenin fikir sahibi olarak ilk etapta 44 kadına savunma eğitimleri veriyor.

"Ek seans açılabilir"

Her salı ile perşembe günleri ev hanımlarına ders veren Uyankaya, ısınma hareketlerinden sonra tekme ve yumruk atmayı öğretiyor. Giderek artan talepler doğrultusunda yeni seanslar da açabileceklerini belirten Uyankaya, "Kadına yönelik şiddeti önlemeye katkı koymak adına bu projeyi kulübümüze sundum. Gerçekleşmesinden dolayı son derece mutluyum" dedi.

"Erkekler kadar yetenekliler"

Öğrencilerinin kendilerini her ortamda özgürce ifade edebilmelerini hedeflediğini belirten Uyankaya, "Ev hanımları sadece ev temizleyen, yemek pişiren ve çocuk yetiştiren olarak görülmemeli. Bir çok yükü üzerlerinde taşıyan kadınlarımızın imkanlar verince, çok daha yetenekli ve çok daha güçlü olduklarını görüyoruz" dedi. - ANTALYA

Kepez'de ev hanımları tekvando eğitimi alıyor
Kepez'de ev hanımları tekvando eğitimi alıyor
Kepez'de ev hanımları tekvando eğitimi alıyor
Kepez'de ev hanımları tekvando eğitimi alıyor
Kepez'de ev hanımları tekvando eğitimi alıyor

Kepez Belediyesi, Turgut Özal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kepez'de ev hanımları tekvando eğitimi alıyor - Son Dakika Spor


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