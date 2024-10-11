Kepez'in Kızları KBBL'ye Güçlü Başladı - Son Dakika
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Kepez'in Kızları KBBL'ye Güçlü Başladı

Kepez\'in Kızları KBBL\'ye Güçlü Başladı

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde temsil edecek olan Kepez Belediyespor Kulübü, U18 kategorisindeki ilk maçında DSİ'yi 53-30 yenerek galibiyetle başladı. Koç Besim Güvenç, şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

11.10.2024 11:32  Güncelleme: 11:40
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Antalya'yı, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde (KBBL) temsil edecek olan Kepez'in kızları, U18 kategorisindeki ilk maçlarını 53-30 kazandı.

KBBL'de yer alan Kepez Belediyespor Kulübü'nün kadın basketbolcuları, U18 Antalya Ligi'ndeki ilk maçlarını farklı kazandı. Aynı zamanda KBBL'de oynayacak olan takım, Turgut Özal Spor Salonu'nda DSİ ile U18 şampiyonluğunun başlangıç karşılaşmasını oynadı. Periyotları 17-4, 15-5, 12-11 ve 9-10 skorlarıyla tamamlanan maç sonunda zafer, 53-30 ile ev sahibinin oldu.

"İddialı bir takım oluşturduk"

Bu galibiyeti Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve Kulüp Başkanı Emin Akçay'a hediye ettiklerini ifade eden Koç Besim Güvenç, "KBBL için genç, U18 için şampiyonluğun iddialı adayı bir takım oluşturduk. Antalya basketbol tarihinde kulübümüzün yerini güçlü tutmak istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez'in Kızları KBBL'ye Güçlü Başladı - Son Dakika

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