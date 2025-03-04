Kepez'in Küçük Hentbolcuları Türkiye Finallerine Adını Yazdırdı - Son Dakika
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Spor

Kepez'in Küçük Hentbolcuları Türkiye Finallerine Adını Yazdırdı

Kepez\'in Küçük Hentbolcuları Türkiye Finallerine Adını Yazdırdı

Geçen sezonun şampiyonu Kepez Belediyespor'un küçük hentbol takımı, İzmir'deki yarı final grup maçlarını kazanarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

04.03.2025 13:10  Güncelleme: 13:15
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Geçen sezonun şampiyonu olan Kepez'in küçük voleybolcuları, gruplarından birinci çıkarak bu sezon da Türkiye finallerine adını yazdırdı.

Kepez Belediyespor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nın küçükleri, İzmir'de düzenlenen yarı final grup maçlarını kazanarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 29-14, ardından da ev sahibi İzmir Gençlik Spor'u 35-13 yenen Antalya temsilcisi, grup lideri olarak finallerde oynama hakkı kazandı. Geçen sezon Türkiye şampiyonu olan küçükler takımının 6 oyuncusu, kulübün 1. Lig'deki A Takımında forma terletiyor.

Hentbolun iftiharları

Lise takımının şampiyon olduğu, yıldızlar ve gençlerin ardından küçüklerin de finale kalma başarısı gösterdiği Kepez'in sporcuları, kadın hentbolda Antalya'nın iftiharı oldu. Bu sezon da iyi bir performans sahnelediklerini belirten antrenör Sertan Sarpaş, "Kadın hentbolda Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Türkiye şampiyonlukları kupalarını Antalya'ya getirmeyi hedefimiz haline getirdik" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez'in Küçük Hentbolcuları Türkiye Finallerine Adını Yazdırdı - Son Dakika

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