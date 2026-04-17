Kerem Aktürkoğlu 13. Golünü Attı - Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu 13. Golünü Attı

Kerem Aktürkoğlu 13. Golünü Attı
17.04.2026 23:01
Fenerbahçe, Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, Kerem Aktürkoğlu 13. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor karşısında attığı golle sarı-lacivertlilerde 13. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilierin ikinci golü Kerem Aktürkoğlu'nda geldi. Müsabakanın 86. dakikasında sağ kanattan Musaba'nın getirdiği topa çizgi üzerinde tamamlayan Kerem takımını öne geçirdi. Kanarya, uzatma dakikalarında kalesinde golü görürken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'de 25. maçına çıkarken 6 kez gol sevinci yaşadı. Kerem, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Turkcell Süper Kupa'da da 1 kez fileleri havalandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu 13. Golünü Attı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu 13. Golünü Attı - Son Dakika
