Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu baba oldu.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Futbol A takımı oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eflin'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." denildi.