Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor karşısında gol attı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor karşısında gol attı

Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor karşısında gol attı

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor karşısında bu sezonki ilk Süper Lig golünü kaydetti.

16.08.2024 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor karşısında bu sezonki ilk Süper Lig golünü kaydetti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor mücadelesini 2-1 kazandı.

Sarı-kırmızılıları maçta 1-0 öne geçiren gol 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Ceza sahası içi sağ tarafında son çizgide topla buluşan Icardi'nin arka direğe çevirdiği topta altıpas içinde dokunuşunu yapan Kerem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Böylelikle Kerem bu sezonki ilk lig golünü atmış oldu. Başarılı oyuncu, Barış Alper Yılmaz'ın 59. dakikadaki golünün de asistini yaptı. Milli futbolcu, yerini 84. dakikada Elias Jelert'e bıraktı.

25 yaşındaki milli futbolcu Süper Lig'deki son golünü geçtiğimiz sezon 21 Nisan tarihinde oynanan Pendikspor maçında atmıştı. Deneyimli oyuncu, 7 maç sonra ligde gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor karşısında gol attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:42 Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye’den çekiliyor Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye'den çekiliyor
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Yangın evlere kadar ulaştı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
11:10 Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 00:15:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor karşısında gol attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement