Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve gösterdiği performansla tüm Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir talip çıktı.
Portekiz basınında yer alan habere göre; La Liga ekibi Sevilla, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak adına transferde harekete geçti. İspanyol kulübünün scout yönetimi, milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu'nu ABD ile oynanan hazırlık maçında tribünlerden takip etti. Haberde, Sevilla yetkililerinin Kerem için uzun bir rapor aldığı ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçında da tribünlerde yer alacakları belirtildi.
26 yaşındaki yıldız oyuncunun uzun süredir Sevilla'nın radarında olduğu belirtilirken, İspanyol devinden Benfica'ya teklifin gelmesinin de an meselesi olduğu ifade edildi.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon çıktığı 55 resmi maçta 18 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler - Son Dakika
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