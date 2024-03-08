Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor maçının ardından taraftarlara 3\'lü çektirdi

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Rizespor'u 6-2'lik skorla yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip galibiyeti taraftarlarla kutladı. Maçta hat-trick yapan Kerem Demirbay, taraftarların isteğini kırmadı kale arkasındaki tribünlerinde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. - İSTANBUL
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Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Rizespor galibiyetinin ardından mutluluğunu dile getirdi. Torreira, formayla attığı ilk golünü beklediğini ve takım performansını da önemsediğini belirtti. Geçen sezon transfer olan Uruguaylı oyuncu, bu sezon 37 maçta forma giyerken 1 gol atıp 2 asist yapmayı başardı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, kendi sahasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Jefferson (12. dakika) ve Talha Ülvan (kendi kalesine 57. dakika) kaydederken, Bitexen Giresunspor'un tek golünü Talha Ülvan (48. dakika) attı. Sarı kartlar ise Bitexen Giresunspor'dan Ertuğrul Şenlikoğlu ve Talha Ülvan'a çıktı.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti. Icardi'nin toplam gol sayısı ise 21 oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde ağırladığı maçı kazanarak sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a yenilmişti ve o günden bu yana oynadığı 32 lig maçında sadece 2 beraberlik alarak 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 15 maçtan da 3 puan çıkardı ve sahasında puan kaybetmeyen tek takım oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmedi. Son 10 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, liderliklerini sürdürdü ve puan farkını 5'e çıkardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de iç sahadaki üst üste 18 galibiyetle, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun galibiyet serisini yakaladı. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek evinde oynadığı son 18 Süper Lig karşılaşmasını kazandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek bu sezon ilk kez 6 gol attı. Sarı-kırmızılılar liderliklerini sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Kerem Demirbay'ın hat-trick yaptığı maçta Galatasaraylı taraftarlar, "Fener Ağlama" tezahüratlarıyla sevinçlerini dile getirdi.
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