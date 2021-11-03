Kerem Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Milli sporcu Kerem Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda bronz madalya kazandı.
Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, 60 kiloda Kerem Kamal, Ukraynalı rakibi Ihor Kurochkin'i 6-5 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Kerem Kamal, 60 kiloda İtalyan rakibi Tommaso Bosi'yi, çeyrek finalde de Ermeni Tigran Minasyan'ı yenmişti. Yarı finalde ise Rus Anvar Allakhairov'a mağlup olmuştu.
Kaynak: AA
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