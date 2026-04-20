63 kiloda mücadele eden son Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal, Tiran'da yarı finale yükseldi.
Avrupa Grekoromen Şampiyonası'nda Kerem Kamal, ilk maçında Ukraynalı Maksym Liu'yu, elemelerde 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldi. Kamal, çeyrek finalde Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi.
Son Dakika › Spor › Kerem Kamal Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?