Kerem Yavaş: İlk 5 Hedefimiz Zor Ama İlerliyoruz

- Kerem Yavaş: "Sezon başında zor görünen bir hedefe ilerlemek istiyoruz"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Konyaspor galibiyeti sonrası hedeflerinin ilk 5'te bitirmek olduğunu söyleyerek, "Sezon başında zor görünen bir hedefe ilerlemek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bu müsabakayı kazanmak bize büyük avantaj sağlayacaktı. Konyaspor da alttaki mücadelesinden kurtulmak isteyen ve son haftalarda iyi performans gösteren bir ekipti. Daha önce onlarla 2 kere karşılaştık. 2 maçta da mağlup olduk. Bu maçı kazanmak istiyorduk. Ona göre planlarımızı yaptık. Maçın ilk devresinde oyuna hakim olan taraf bizdik. Savunmada hata yapmadık. Hücumda etkili olamasak da basit top kayıpları yapmadan dengeli bir oyun oynadık. İkinci devrenin ilk 15 dakikasına tutuk başladık. Savunmada hata yapmadık ama Konyaspor'un da iyi özelliklerinden biri olan duran topta gol yedik. Kulübemizde fazla hamle şansımız olmadığımızdan dolayı oyun içinde pozisyonlarda değişiklik yaptık. Emre Akbaba'yı kanada aldık. Emre Mor'u da 8 pozisyonuna aldık. Merkezde bağlantılardan uzakta kalmıştık ama Emre Mor bunları iyi uyguladı. Sonrasında çalıştığımız bir pozisyonda kornerden golü bulduk. Konyaspor, sonrasında biraz üstümüze geldi. İyi bir savunma duruşuyla onları karşıladık. Mutluyuz, ilk 5'teyiz. İlk 5 için mücadele eden rakiplerimiz de kaybettiği için bu 3 puan daha fazla önem kazandı. Mümkünse ilk 4, mümkün değilse de 5. sırada yer almak istiyoruz. Sezon başında zor görünen bir hedefe ilerlemek istiyoruz. Konyaspor'u da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Onların da durumu kolay değil. Onlara kalan maçlar için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.