Kıbrıs'ta Dünya Kupası heyecanı: Lefkoşa'da dev ekran - Son Dakika
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Kıbrıs'ta Dünya Kupası heyecanı: Lefkoşa'da dev ekran

Kıbrıs\'ta Dünya Kupası heyecanı: Lefkoşa\'da dev ekran
14.06.2026 11:09
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçı için Lefkoşa Millet Bahçesi'nde dev ekran kuruldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçı için Lefkoşa Millet Bahçesi'nde dev ekran kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya gelerek milli takıma destek verdi.

Sabah namazının ardından alana gelen taraftarlara çorba ikram edilirken, organizasyona yoğun katılım oldu. Türkiye'nin Dünya Kupası heyecanına ortak olmak isteyen vatandaşlar karşılaşmayı dev ekrandan takip etti.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de yer aldı.

Öztürkler: "Kalplerimiz milli takımla birlikte atıyor"

Maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer almasından büyük gurur duyduklarını söyledi.

Anavatan Türkiye ile birlikte kalplerinin aynı heyecanla attığını ifade eden Öztürkler, "Milli takımın uzun yılların ardından Dünya Kupası'nda yer alması hem Türkiye hem de Kıbrıs Türk halkı için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinden teknolojiye, spordan ekonomiye kadar birçok alanda önemli başarılara imza attığını belirten Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle savunma sanayii ve spor alanlarında önemli atılımlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Basketbol, voleybol ve futbolda elde edilen başarıları gururla takip ettiklerini kaydeden Öztürkler, Dünya Kupası'ndaki ilk maçın heyecanını büyük bir coşkuyla yaşadıklarını söyledi.

Milli takıma başarılar dileyen Öztürkler, "Kalplerimiz milli takım ile birlikte atıyor. Milli takımımızın başarılı olacağına inanıyoruz. Takımımızı gururla ve mutlulukla takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Millet Bahçesi birlik ve beraberliğin en güzel örneği"

Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyonun önemine de değinen Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Millet Bahçesi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Türk halkına kazandırılan önemli eserler arasında yer aldığını söyledi.

Bu tür organizasyonların toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayan Öztürkler, "Halkımızın böylesine önemli etkinliklerde bir araya gelmesi ve aynı heyecanı paylaşması son derece anlamlıdır. Millet Bahçesi'nde oluşan atmosfer birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biridir. Vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinden itibaren aynı heyecan etrafında buluşmuştur" ifadelerini kullandı.

Başçeri: "Tek yürek olduğumuzu bir kez daha hissediyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülüğün ardından yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşadığını belirtti.

Başçeri, "2002'deki dünya üçüncülüğünden sonra bir kez daha Türkiye A Milli Takımı Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Bugün açılış maçında Millet Bahçesi'nde, pazar sabahının erken saatlerinde bir araya gelen kardeşlerimizle birlikte tek yürek olduğumuzu, tek millet olduğumuzu bir kez daha hissediyoruz" dedi.

KKTC'de milli takıma destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başçeri, "Birlikte seyredip birlikte heyecanlanıyoruz. Umut ederim ki milli takımımız başarılı bir turnuva geçirir ve 2002'de yaşattığı gururu yeniden bizlere yaşatır. Biz de burada, bu güzel bahçede ve amfitiyatroda onların başarılarını hep birlikte takip ederiz" diye konuştu.

Lefkoşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyon, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası heyecanını KKTC'de yaşayan vatandaşları bir araya getirirken, sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan yoğun katılım dikkat çekti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Politika, Kıbrıs, Kültür, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kıbrıs'ta Dünya Kupası heyecanı: Lefkoşa'da dev ekran - Son Dakika

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