Spor

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi Sahili'nde başlayan maratonda sporcular 8 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste ve 33 kilometrelik Kızkalesi parkurları ile 54 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu'nda performanslarını sergiledi.

Katılımcılar, koşu sırasında Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane Ören Yeri ve "Adam Kayalar" kabartmaları gibi tarihi yerleri de gördü.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

Maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

54 kilometre erkekler

1. Mustafa Dağdelen

2. Halil Eşgin

3. Veysi Güçkan

54 kilometre kadınlar

1. Zeynep Sayar

2. Yaren Demirdöğen

3. Özlem Doğan

33 kilometre erkekler

1. Koray Het

2. Şahap Dede

3. Engin Akkuş

33 kilometre kadınlar

1. Nazan Elçin

2. Bahar Özacar

3. Natalia Mamon

15 kilometre erkekler

1. Mesut Akpınar

2. Ramazan Çoban

3. Deniz Gülbeyaz

15 kilometre kadınlar

1. Nursel Karataş

2. Olga Bondareva

3. Songül Berikol

8 kilometre erkekler

1. Hasan Hüseyin Yüksel

2. Omar Alhaje

3. Sinan Şeker

8 Kilometre Kadınlar

1. Irina Vinogradskaia

2. Adina Vakhidova

3. Alona Benko