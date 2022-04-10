Kilis Belediyespor: 8 Payasspor: 0 - Son Dakika
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Kilis Belediyespor: 8 Payasspor: 0

10.04.2022 16:07
Kilis Belediyespor: 8 Payasspor: 0

Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Payasspor'u 8-0 yenerek ligi ikinci sırada tamamladı.

Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Payasspor'u 8-0 yenerek ligi ikinci sırada tamamladı.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Kilis Belediyespor'un ilk yarıda 10 dakika Talha Balsu, 15 dakika Özenç Albayrak, 43 dakika Özgür Dükme, 45 dakika Oğuzhan Afşin, kaydetti. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor'un gollerini 67 dakika Ali Kurt, 69 - 78-90 dakika Özgür Dükme attı. Böylede Kilis Belediyespor kendi sahasında Payasspor'u 8-0 yendi.

Kilis Belediyespor, Ligi ikinci sırada tamamladı. - KİLİS

Kilis Belediyespor: 8 Payasspor: 0
Kilis Belediyespor: 8 Payasspor: 0
Kilis Belediyespor: 8 Payasspor: 0

YORUMLAR
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Aralık, Kilis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kilis Belediyespor: 8 Payasspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis Belediyespor: 8 Payasspor: 0 - Son Dakika
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