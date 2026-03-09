Ugandalı atlet Jacob Kiplimo, erkekler yarı maratonunda dünya rekoru kırdı.
Lizbon Yarı Maratonu'nda 21 kilometreyi 57 dakika 20 saniyelik dereceyle tamamlayan 25 yaşındaki Kiplimo, yeni dünya rekorunun sahibi oldu.
Önceki rekor, 57 dakika 30 saniye ile Etiyopyalı Yomif Kejelcha'ya aitti.
Son Dakika › Spor › Kiplimo, Yarı Maraton Dünya Rekoru Kırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?