Kırgızistan'da F1H2O Grand Prix Başlıyor - Son Dakika
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Kırgızistan'da F1H2O Grand Prix Başlıyor

Kırgızistan\'da F1H2O Grand Prix Başlıyor
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Kırgızistan Grand Prix'si, F1H2O Dünya Şampiyonası'nın Orta Asya'daki ilk yarışı olarak başlıyor.

Uluslararası Motorlu Su Sporları Birliği (UIM) F1H2O Dünya Şampiyonası'nın Orta Asya'daki ilk yarışı olacak Kırgızistan Grand Prix'si yarın başlayacak. Yarış, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde etkileyici dağ manzarası ve masmavi sularıyla "Kırgızistan'ın İncisi" olarak anılan Issık Göl'de gerçekleştirilecek.

Orta Asya'da düzenlenecek ilk Uluslararası Motorlu Su Sporları Birliği (UIM) F1H2O Dünya Şampiyonası Grand Prix'si yarın başlayacak. "Kırgızistan'ın İncisi" olarak anılan Issık Göl'ün ev sahipliğini yapacağı organizasyonda pilotlar, deniz seviyesinden bin 607 metre yükseklikte mücadele edecek ve bu, F1H2O Dünya Şampiyonası tarihindeki en yüksek rakımlı yarış olacak.

2026 F1H2O Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kırgızistan Grand Prix'si, şampiyonluk mücadelesi veren pilotlar için de büyük önem taşıyor. Cagliari'de elde ettiği galibiyetin ardından Sharjah Team pilotu Stefan Arand, genel klasmanda lider durumda bulunuyor. Aynı yarışta takım arkadaşı Rusty Wyatt ile son dünya şampiyonu Shaun Torrente'nin tekneleri takla atarak yarış dışı kalmıştı. Her iki pilot da Kırgızistan'da düzenlenecek ilk Grand Prix'yi kazanarak şampiyonluk hedeflerini güçlü bir şekilde sürdürmek istiyor.

Zengin bir kültürel ve müzikal etkinlik programı düzenlenecek

F1H2O'nun Orta Asya'daki ilk Grand Prix'si olma özelliğini taşıyan bu tarihi organizasyonu kutlamak amacıyla bölgenin kültürünü ve misafirperverliğini yansıtan zengin bir kültürel ve müzikal etkinlik programı da düzenlenecek. Her yarış gününün ardından gerçekleştirilecek konserlerde şarkıcılar, DJ'ler, orkestralar ve çeşitli sanatçılar sahne alacak. Böylece Kırgızistan Grand Prix'si, hem su üzerinde hem de su dışında unutulmaz bir deneyim sunacak.

Çok sayıda katılım bekleniyor

Etkinlik için Issık Göl'e yalnızca F1H2O takımları gelmeyecek. Binlerce seyircinin yanı sıra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un da organizasyona katılması bekleniyor. Ayrıca diğer Orta Asya ülkelerinin cumhurbaşkanları, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çok sayıda bölgesel ve ulusal düzeyde davetlinin de etkinlikte yer alması öngörülüyor.

UIM F1H2O Dünya Şampiyonası pilotlar ve takımlar sıralaması

UIM F1H2O Dünya Şampiyonası pilotlar ve takımlar ilk 5 sıralaması şu şekilde:

Pilotlar:

1- Stefan Arand (28)

2- Grant Trask (21)

3- Bartek Marszalek (20)

4- Jonas Andersson (14)

5- Ben Jelf (12)

Takımlar:

1- Sharjah Team (38)

2- Stromoy Racing (24)

3- Victory Team (21)

4- Team Abu Dhabi (20)

5- Comparato Racing (18)

F1H2O nedir?

F1H2O Dünya Şampiyonası, Uluslararası Motorlu Su Sporları Birliği (UIM) himayesinde H2O Racing tarafından organize edilen, tek kişilik yarış teknelerinin mücadele ettiği dünyanın en prestijli kıyı içi (inshore) sürat teknesi şampiyonasıdır. Uluslararası takvimde yer alan her Grand Prix yaklaşık 30 dakika sürer ve genellikle göl, nehir, liman ya da korunaklı kıyı koylarında düzenlenir. Yarışlarda ilk 10 sırayı alan pilotlara puan verilir. Birinci 20, ikinci 15, üçüncü 12, ardından sırasıyla 9, 7, 5, 4, 3, 2 ve 1 puan kazanır. Yaklaşık 226 km/s hıza ulaşabilen tünel gövdeli katamaranlar, keskin virajlara 145 km/s'nin üzerindeki hızlarla girerken dünya hız rekoru ise 261 km/s olarak kayıtlara geçmiştir.

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Kırgızistan, Orta Asya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırgızistan'da F1H2O Grand Prix Başlıyor - Son Dakika

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