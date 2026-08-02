Kırgızistan Grand Prix\'sini Shaun Torrente Kazandı

UIM F1H2O Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez düzenlenen Kırgızistan Grand Prix'sini Victory Team pilotu Shaun Torrente kazandı. Team Abu Dhabi pilotu Erik Stark ikinci olurken, Victory Team'den Alec Weckström aldığı ceza nedeniyle podyumu kaçırdı. Üçüncülük ise Marit Stromoy'un oldu.

Issık Göl'de gerçekleştirilen Kırgızistan Grand Prix'sine pole pozisyonundan Jonas Andersson başladı. Yarışa ikinci sıradan başlayan son dünya şampiyonu Shaun Torrente ise startla birlikte ilk viraj öncesinde liderliği ele geçirerek yarışın kontrolünü aldı. Motor değişikliği nedeniyle yarışa 18. ve son sıradan başlayan Sharjah Team pilotu Rusty Wyatt, ilk tur sonunda 13. sıraya kadar yükselerek dikkat çekti. Yarışın en iyi başlangıçlarından birini yapan Marit Stromoy ise 12. sıradan başladığı mücadelede ilk tur içerisinde altıncılığa yükseldi.

Ben Jelf'in teknesi takla attı

İlk turların ardından Torrente, Andersson ile arasındaki farkı açarken, üçüncülük mücadelesinde Team Abu Dhabi pilotu Erik Stark ile Victory Team sürücüsü Alec Weckström arasındaki rekabet ön plana çıktı. Stark, ilk 14 tur boyunca rakibini yakın takip etmesine rağmen geçiş fırsatı bulamadı. Yarışın 14. turunda Ben Jelf'in teknesinin takla atmasının ardından sarı bayrak çıktı. Yarışın nötralize edilmesiyle birlikte pilotlar arasındaki zaman farkları kapanırken, sarı bayrak öncesinde 12 saniyenin üzerinde fark yakalayan lider Shaun Torrente'nin avantajı da ortadan kalktı. Yeniden verilen startta Torrente liderliğini korurken, Andersson kısa süreliğine Weckström'e geçildi ancak bir sonraki virajda ikinciliği geri aldı. Restart sonrasında Weckström, kulvarını korumadığı gerekçesiyle bir tur cezası aldı.

Stefan Arand, 18. turda motor arızası nedeniyle yarış dışı kaldı

Restartın en başarılı isimlerinden biri Marit Stromoy oldu. Norveçli pilot, takım arkadaşı Bartek Marszalek ve Erik Stark'ı geçerek dördüncü sıraya yükselse de bu pozisyonunu yalnızca bir tur koruyabildi ve Stark yerini geri aldı. Sharjah Team ise yarışta bir kez daha mekanik sorun yaşadı. Son Grand Prix'nin galibi Stefan Arand, 18. turda motor arızası nedeniyle yarış dışı kaldı. Bitime 20 tur kala pole sahibi Jonas Andersson güç kaybı yaşayarak ikinci sıradan yedinciliğe kadar geriledi. Bu gelişmenin ardından takım arkadaşı Erik Stark, Weckström'ü geçerek ikinciliğe yükseldi. Andersson ise Rashed Al Qemzi'nin de gerisine düşerek sekizinci sıraya kadar geriledi.

Shaun Torrente, ilk Kırgızistan Grand Prix'sini kazanan pilot olarak tarihe geçti

Ön grupta rakiplerinin yaşadığı mücadelelere rağmen Shaun Torrente hata yapmadı ve liderliğini rahat şekilde koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü. Torrente böylece UIM F1H2O Dünya Şampiyonası tarihindeki ilk Kırgızistan Grand Prix'sini kazanan pilot olarak tarihe geçti. Team Abu Dhabi pilotu Erik Stark, Torrente'nin 4.730 saniye gerisinde ikinci sırada finiş gördü. Damalı bayrağı üçüncü sırada geçen Alec Weckström ise aldığı bir tur cezası nedeniyle podyum dışında kaldı. Böylece Grand Prix'nin üçüncülüğü Marit Stromoy'un oldu.

Pilotlar ve takımlar sıralaması

Kırgızistan Grand Prix'sinin ardından F1H2O pilotlar sıralamasında ilk 10 şu şekilde:

1- Shaun Torrente (40)

2- Stefan Arand (36)

3- Jonas Andersson (31)

4- Grant Trask (30)

5- Erik Stark (30)

6- Bartek Marszalek (27)

7- Marit Stromoy (21)

8- Alec Weckstrom (21)

9- Ben Jelf (19)

10- Rusty Wyatt (18)

Takımlar sıralamasında ilk 5 şöyle:

1- Team Abu Dhabi (61)

2- Victory Team (61)

3- Sharjah Team (54)

4- Stromoy Racing (48)

5- Comparato Racing (35)