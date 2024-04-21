Kırıkkalegücü FSK futbolcuları, jandarmanın 185. yıl dönümünü kutladı

Kırıkkalegücü FSK futbolcuları, karşılaşma öncesi "Huzur ve güvenin teminatı jandarma 185 yaşında" pankartıyla saha çıktı.
TFF 3. Lig'de evinde Gümüşhane Sportif Faaliyetler ile karşılaşan Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü futbolcuları, sahaya çıkarken Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümünü kutladı. "Huzur ve güvenin teminatı jandarma 185 yaşında" pankartıyla pankartıyla sahaya çıkan kırmızı-lacivertli futbolculara taraftarlar alkışlarla destek verdi. - KIRIKKALE
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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