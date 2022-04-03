Kırkağaç'ta voleybol turnuvası büyük heyecana sahne oldu - Son Dakika

Kırkağaç Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda şampiyon, finalde Genç Kalemler'i yenen Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı 2. Tabur takımı oldu.

18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına spor salonunda düzenlenen ve 12 takımın katıldığı voleybol turnuvasının final müsabakası, büyük ilgi gördü. Lig usulü oynanan ve 2 hafta süren turnuvanın final maçını, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Albay Nejdet Özcan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş izledi. Kırkağaç Belediyesi Acar İdman Spor Kulübü gitar kursu öğrencilerinin muhteşem konserinin ardından final karşılaşmasına geçildi.

Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasını Genç Kalemler'i 3-1 yenen Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı 2. Tabur takımı kazandı.

Turnuvada 3'üncülüğü ise 4.Jandarma Komando Eğitim Merkezi Karargah takımını yenen Atatürk Ortaokulu takımı aldı. Final müsabakasının ardından kupa törenine geçildi. Şampiyon takıma kupasını ve ödülünü Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, 2'nci olan Genç Kalemler'e ödülünü İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Albay Nejdet Özcan ve 3'üncü olan Atatürk Ortaokulu takımına ise ödülünü Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz verdi.

'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nın en değerli oyuncusu seçilen Kırkağaç Belediyesi takımından Gönül Akçan'a ödülünü ise AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör takdim etti.

Gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, "18 Mart Çanakkale şehitleri anısına düzenlediğimiz kurumlar arası voleybol turnuvasını şampiyon olarak tamamlayan Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı 2. Tabur takımını tebrik ediyorum. Ayrıca turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve 2 hafta boyunca tüm maçlarda salonu dolduran sporseverlere gönülden teşekkür ederim. Böylesine bir anlamlı turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah bu tür turnuvaları düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA