Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 düzenlenecek

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3, Kırklareli'nde yapılacak.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, makamında düzenlediği basın toplantısında, 3-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye, Norveç, Finlandiya, Macaristan ve Malta olmak üzere 5 ülke takımlarının katılacağını söyledi.

Kırklareli'ndeki Marmara Bölgesi'nde tek olan çim hokeyi sahasının da şampiyona ile hizmete başlayacağını ifade eden Babuşçu, tüm sporseverleri şampiyonayı izlemeye davet etti.

Avrupa takımlarının Türkiye ve Trakya'yı tercih etmesinden büyük bir gurur duyduklarını anlatan Babuşçu, "Çim hokeyi gelişmekte olan bir branş, olimpiyatlarda yarışacak seviyeye geldi. Seyir zevki olan bir branş. Şampiyonada 5 ülkeden 6 takım yarışacak.Norveç'ten sadece 2 takım geliyor. Takımlar 20 kişilik kafileler halinde gelecekler. Şampiyonaya 120 sporcu katılmış olacak." diye konuştu.

Babuşçu, şampiyona sonrasında Kırklareli'nde çim hokeyi çalışmalarına ağırlık verileceğini sözlerine ekledi.