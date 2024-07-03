Kırklareli'nde milli maç heyecanı dev ekranda yaşandı
KIRKLARELİ - A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya ile oynadığı maçın heyecanı Kırklareli'nde kurulan dev ekranda yaşandı. Yüzlerce kişinin dev ekranda takip ettiği karşılaşmayı Milli Takımımız 2-1 kazandı.
A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı EURO 2024 son 16 tur heyecanı Kırklareli'nde kurulan dev ekranla yaşandı.
Belediye tarafından Millet Bahçesinde kurulan dev ekranda yüzlerce Kırklarelili vatandaş karşılaşmayı takip etti. A Milli Futbol Takımı'nın sahadan 2-1 galibiyetle sonlanırken, vatandaşlar galibiyet coşkusu yaşadı.
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