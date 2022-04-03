STAT: TarsusHAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Ramazan Ufuk Avdaş, Oğuzhan YazırTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Abdussamed, Batuhan (Dk. 82 Cengiz), Artun (Dk. 71 Azad), Hakan (Dk. 90+1 Sinan), Alperen (Dk. 90+1 Özgür), Gökhan, Eren (Dk. 71 Yılmaz), Volkan, Sefa, ErmanKIRKLARELİSPOR: Mehmet- Canberk, Muhammet, Enes İslam (Dk. 82 Çağrı), Serhat (Dk. 82 Şevki), Harun (Dk. 61 Emre Balkı), Ferhat, Emre Keleşoğlu, Berat (Dk. 61 Ümit), Davut, Enes Karakuş (Dk. 61 Yaser)GOLLER: Dk. 48 Alperen, Dk. 55 Batuhan (Tarsus İdman Yurdu), Dk. 13 Enes Karakuş (Kırklarelispor)SARI KARTLAR: Gökhan, Azad (Tarsus İdman Yurdu), Emre Balkı (Kırklarelispor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, sahasında Kırklarelispor'u 2-1 mağlup etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Kırklarelispor: 2-1 - Son Dakika