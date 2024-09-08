Kırklarelispor 0-0 1461 Trabzon: Beraberlik - Son Dakika
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Kırklarelispor 0-0 1461 Trabzon: Beraberlik

Kırklarelispor 0-0 1461 Trabzon: Beraberlik

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Kırklarelispor, konuk ettiği 1461 Trabzon FK ile 0-0'lık skor ile berabere kaldı.

08.09.2024 19:36
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Kırklarelispor, konuk ettiği 1461 Trabzon FK ile 0-0'lık skor ile berabere kaldı.

Hakemler: Ramazan Doğanay, Gökhan Yüksel, Mehmet Büyükyılmaz

Kırklarelispor: Taha Cengiz Demirtaş, Bedirhan Özyurt, Muammer Denizhan Taşkın, Furkan Fehmi Güneş, Serhat Doğukan Taşdemir, Edem Dikbasan, Erdoğan Kaya, Okan Derici ( Efecan Barlık dk. 71), Semih Üstün (Taşkın Kartal dk. 71), Cenk Doğan, Berkcan Aytaç (Necmican Cebeci dk. 90)

Yedekler: Erkam Macit Erginsoy, Mızhat Burak Sarı, Berke Can Özsoy, Burak Bozbey, Bilal Ayaz İnel

Teknik Direktör: Ahmet Duman

1461 Trabzon: Ömer Kahveci, Erhan Kara, Buğrahan Karslı, İbrahim Sürgülü, Metehan Yılmaz, Musa Caner Aktaş (Enes Karakuş dk. 73), Yusuf Türk, Süleyman Güneş (Talha Aydemir dk. 85), Ferhan Evren (Tayyip Ebrar Cumhur dk. 73), Muhammed Emin Sarıkaya, Tayfun Çulha (Eslem Öztürk dk. 61)

Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Muhammet Seymen Aslan, Yiğit Canguru, Süleyman Samet Yılmaz

Teknik Direktör: Zafer Turan

Sarı Kartlar: Erdoğan Kaya, Taşkın Kartal (Kırklarelispor), Buğrahan Karslı, Ferhan Evren (1461 Trabzon FK) - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kırklarelispor 0-0 1461 Trabzon: Beraberlik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklarelispor 0-0 1461 Trabzon: Beraberlik - Son Dakika
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