Ufuk Özünlü, Gelecek Yıl da Kırkpınar'ın Ağalığı'nı Yapacak

(EDİRNE) - 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Ağası Ufuk Özünlü, gelecek yılki güreşlerde bir kez daha ağalık yapacak. 666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığı'nı 46 milyon 666 bin 666 lira bedelle alan Özünlü, üst üste 3. kez ağalık yapacak.

666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açık attırma usulü ağalık koç ihalesi, Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ihaleyi 41 milyon lira ile açtı. 664 ve 665'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Ağası Ufuk Özünlü'nün dışında ihaleye katılan olmadı.

İhalede tek teklif veren Özünlü, 46 milyon 666 bin 666 liraya gelecek yıl yapılacak 666. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de Ağası oldu.

Özünlü, 3 yıl üst üste Ağalık aldığı için altın kemerin ebedi sahibi oldu. Kemeri, Özünlü'ye Başkan Gencan taktı.