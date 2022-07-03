Edirne 'de 1 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 475 pehlivanın kıran kırana gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı.

Kaynak: İHA

Mustafa Taş, 1 Temmuz, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu - Son Dakika

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