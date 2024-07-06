Kırkpınar'da bugün 40 başpehlivan kol bağlayacak - Son Dakika
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Kırkpınar'da bugün 40 başpehlivan kol bağlayacak

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Edirne'de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üçüncü gün müsabakaları başladı. Bugün 40 başpehlivan kol bağlayacak ve rakiplerini yenerek adını üst tura yazdıracak. Müsabakalar 7 Temmuz Pazar günü başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

06.07.2024 11:24
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- Kırkpınar'da bugün 40 başpehlivan kol bağlayacak

EDİRNE - Edirne'de bu yıl 663.'sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üçüncü gün müsabakaları dün rakiplerini yenerek adını üst tura yazdıran pehlivanların güreşleriyle başladı. Bugün öğle saatlerinde 40 başpehlivan kol bağlayacak.

663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan küçük boy pehlivanların güreşleriyle başladı. Sabahın erken saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı. Minikler, yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağladı.

Kule hakemlerinin çağrısıyla kuralarını çekecek olan başpehlivanlar, hazırlıklarını tamamlamasının ardından dualı çayıra çıkacak. Kırkpınar'da 40 başpehlivan kol bağlayacak. Rakiplerini yenen başpehlivanlar, adını bir üst tura yazdıracak. Müsabakalar 7 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

Kaynak: İHA

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