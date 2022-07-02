SPOR Kırkpınar'da favori başpehlivanlar elendi - Son Dakika
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SPOR Kırkpınar'da favori başpehlivanlar elendi

02.07.2022 19:53

Kırkpınar'da favori başpehlivanlar elendiOlgay GÜLER - Şafak TAŞOYAR - Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA) - Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3'üncü tur başpehlivanlık müsabakalarında favori isimler kaybederek er meydanına veda etti.

Kırkpınar'da favori başpehlivanlar elendi

Olgay GÜLER - Şafak TAŞOYAR - Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA) - Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3'üncü tur başpehlivanlık müsabakalarında favori isimler kaybederek er meydanına veda etti. Ali Gürbüz'ü eleyen Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Recep Kara gibi isimler Kırkpınar'a veda etti.

Kırkpınar'da son iki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz ve finalisti İsmail Koç'un 2'nci turda turnuvadan elenmesinin ardından 3'üncü turda da sürprizler yaşandı. Gürbüz'ü eleyen İsmail Yeşil Yeşil, Ertuğrul Dağdeviren'e altın puanla kaybederken, Orhan Okulu ise Cengizhan Şimşek'e kaybetti. Favorilerin tek tek elendiği müsabakaları sonunda finale kalan isimler tahminlerin dışına çıktı.

OKULU GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Kırkpınar'da 2014 ve 2017 yıllarında şampiyon olan Orhan Okulu'nun rakibi Cengizhan Şimşek'e kaybetmesinin ardından yaşadığı üzüntü ise dikkat çekti. Yere yığılan ve gözyaşlarına engel olamayan Okulu'yu antrenörleri teselli etti.

Bugün gerçekleştirilen güreşlerin ardından çeyrek finale çıkan başpehlivanlar şu şekilde:

"Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Mustafa Taş, Tanju Gemici ve İsmail Balaban."

661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın çeyrek final, yarı final ve sonrasında yapılacak final mücadelesinin ardından sona erecek.

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SPOR Kırkpınar'da favori başpehlivanlar ikinci tura yükseldi SPOR Kırkpınar'da favori başpehlivanlar ikinci tura yükseldi KIRKPINAR'DA FAVORİ BAŞPEHLİVANLAR İKİNCİ TURA YÜKSELDİ KIRKPINAR'DA FAVORİ BAŞPEHLİVANLAR İKİNCİ TURA YÜKSELDİ
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Kırkpınar'da favori başpehlivanlar elendi - Son Dakika

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