Kırkpınar Davul Zurna Ekibi, Vali ve Belediye Başkanını Yağlı Güreşlere Davet Etti - Son Dakika
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Kırkpınar Davul Zurna Ekibi, Vali ve Belediye Başkanını Yağlı Güreşlere Davet Etti

Kırkpınar davul zurna ekibi, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne marşlarla davet etti. Geleneksel kıyafetleriyle kentin cadde ve sokaklarını gezen ekip, organizasyona esnaf ve vatandaşları davet ediyor. Davul zurna ekibi, Valilik ve Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından diğer siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından katılımların olacağını belirtti.

01.07.2024 11:37
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Kırkpınar davul zurna ekibi, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne marşlarla davet etti.

Geleneksel kıyafetleriyle kentin cadde ve sokaklarını gezen 41 kişilik ekip, 4-7 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek organizasyona esnaf ve vatandaşları davet ediyor.

Kırkpınar davul zurna ekibi ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Güreş havaları çalarak Valilik bahçesine gelen ekibi kapıda karşılayan Edirne Valisi Sezer, geleneklere uygun olarak ekip şefine bahşiş verdi.

Güreş havalarını ilgiyle dinleyen Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını anımsatan Sezer, renkli bir Kırkpınar yaşanacağını ifade etti.

Davul zurnalı davetin kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı'mız ve tüm bakanlarımızı kırmızı dipli mumla Kırkpınar'a davet ettik. Karşılaşmaların başlayacağı anı iple çekiyoruz. Lig usulü müsabakalar yapılıyor, yağlı güreşin olimpiyatını bu sene Kırkpınar'da yapacağız. Lig müsabakalarında finallere kalan güreşçiler burada güreşecekler, diğer yıllardan farkı bu.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Kırkpınar'a büyük ihtimalle katılacak. Diğer bakanlarımızdan da 'katılacağım' diyenler oldu ama henüz programlarını tam olarak netleştirmediler. Onun dışında çok sayıda siyasi parti temsilcilerinden ve önde sivil toplum kuruluşlarından katılımlar olacak."

Belediye Başkanı Akın ise ekibin davetinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Davul zurna ekibinin Kırkpınar'ın en önemli öğelerinden biri olduğunu vurgulayan Akın, "İnşallah bu Kırkpınar, yapacağımız etkinlikler ve izleyeceğimiz müsabakalarla çok keyifli, misafirlerin mutlu olacağı şekilde geçer." dedi.

Ekibe Belediye Başkanı Akın da bahşiş verdi.

Davul zurna ekibinin renkli daveti cuma gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Belediye Başkanlığı, Filiz Gencan Akın, Yunus Sezer, Edirne, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar Davul Zurna Ekibi, Vali ve Belediye Başkanını Yağlı Güreşlere Davet Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırkpınar Davul Zurna Ekibi, Vali ve Belediye Başkanını Yağlı Güreşlere Davet Etti - Son Dakika
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